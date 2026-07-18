Schnuller für Erwachsene? Klaus Eckel findet das genial

Jetzt gibt es auch das noch: Schnuller für Erwachsene. Sofort kam mir der Gedanke: Genial! Nach Quanten-Yoga, Dankbarkeits-Eisbaden und Inneres-Kind-Pilates ist der Beruhigungsschnuller die richtige Antwort auf die Gegenwart. Endlich passieren mir um 2 Uhr früh keine unüberlegten WhatsApp-Sprachnachrichten mehr, sondern ich habe einen Gegenstand, der den Wutschwall aus meinem Mund einfach blockiert. Stellen Sie sich auch beruflich diesen Nutzen vor: Der Chef brüllt Sie wieder einmal grundlos an, doch Sie ziehen als Antwort nur wortlos einen Monster-Schnuller aus der Hosentasche und fangen genüsslich an zu nuckeln.

Das ist keine Kapitulation, sondern die reife Form von gewaltfreier Kommunikation. Oder denken Sie an Familienfeiern, bei denen Ihnen Onkel Ferdinand wieder einmal erklärt: „Tauben sind gefiederte Drohnen“, „Tofu macht impotent“ und „Handstaubsauger speichern Gespräche“. Anstatt mühsam mit ihm zu diskutieren, sitzen Sie einfach da und saugen stumm an Ihrem Silikonzapfen.