Klaus Eckel und die anständigen Gauner

Mir wurde einmal aus einem Fahrradgeschäft mein Trekkingbike gestohlen. Der Besitzer des Ladens wechselte gerade im Hinterzimmer bei einem Kinderrad die Bremsen, während der Dieb seelenruhig einige Fahrräder vom Eingangsbereich in einen Bus schob. Als ich die Kamerabilder betrachtete, bewunderte ich am Ganoven zweierlei Dinge:

1. Der Dieb verrichtete sein Werk mit der Gelassenheit eines Passamtbeamten, der um 11:59 Uhr einen unerledigten Akt zuklappt.

2. Als der Schlingel mit dem Bus vom Parkplatz fuhr, blinkte er. Vor Erstaunen spulte ich das Überwachungsvideo mehrmals zurück. Er blinkte. Ihm dürfte tatsächlich nur das Strafgesetzbuch nicht am Herzen liegen, sehr wohl aber die Straßenverkehrsordnung. Macht das nicht Hoffnung? Gibt es vor Gericht einen Strafrabatt, wenn der Dieb beim gestohlenen Bus vorbildlich daran gedacht hat, Pannendreieck und Verbandskasten mitzuführen? Wer hält schon wirklich alle Regeln ein?