Klaus Eckel und die anständigen Gauner
Mir wurde einmal aus einem Fahrradgeschäft mein Trekkingbike gestohlen. Der Besitzer des Ladens wechselte gerade im Hinterzimmer bei einem Kinderrad die Bremsen, während der Dieb seelenruhig einige Fahrräder vom Eingangsbereich in einen Bus schob. Als ich die Kamerabilder betrachtete, bewunderte ich am Ganoven zweierlei Dinge:
1. Der Dieb verrichtete sein Werk mit der Gelassenheit eines Passamtbeamten, der um 11:59 Uhr einen unerledigten Akt zuklappt.
2. Als der Schlingel mit dem Bus vom Parkplatz fuhr, blinkte er. Vor Erstaunen spulte ich das Überwachungsvideo mehrmals zurück. Er blinkte. Ihm dürfte tatsächlich nur das Strafgesetzbuch nicht am Herzen liegen, sehr wohl aber die Straßenverkehrsordnung. Macht das nicht Hoffnung? Gibt es vor Gericht einen Strafrabatt, wenn der Dieb beim gestohlenen Bus vorbildlich daran gedacht hat, Pannendreieck und Verbandskasten mitzuführen? Wer hält schon wirklich alle Regeln ein?
Hier mein Geständnis: Ich habe, bevor ich begonnen habe, für den Sonntags-KURIER zu schreiben, diese Zeitung ein- oder vielleicht zweimal unentgeltlich aus dem Plastiksack entnommen. Seit Jahren wälze ich mich deswegen nachts schwitzend im Bett. Das hier ist also meine hoffentlich erleichternde Beichte. Eigentlich besonders raffiniert: Ich liefere meine Selbstanzeige direkt im Produkt des Opfers ab. Zu meiner Verteidigung möchte ich anmerken, dass ich, seitdem ich für den KURIER arbeite, jeden Sonntag den doppelten Betrag in den Münzschlitz hineinwerfe. Vermutlich erhofft sich mein Unterbewusstsein langfristig dadurch zwei Tage weniger Fegefeuer. Und mittelfristig eine Honorarerhöhung.
Jeder Mensch bastelt sich eben seine eigene Moral zusammen. Diese entspricht auffallend häufig dem eigenen Charakter. Erfreulicherweise ist (fast) niemand ausschließlich schlecht. Dieser Gedanke beruhigt mich, wenn der Autofahrer vor mir wieder einmal nicht blinkt. Vermutlich hat er dafür noch nie ein Fahrrad gestohlen.
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