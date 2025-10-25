In letzter Zeit beginnt mein morgendlicher Internet-Rundgang mit KI-Kurzvideos, welche das in meinem Kopf befindliche Zentrum für logisches Denken schnappatmen lassen. Da springt ein Nilpferd auf einem E-Scooter über die Mausefalle in Kitzbühel. Jeff Bezos wühlt sich im Secondhandladen durch eine Kleiderkiste und fragt die Verkäuferin: „Was ist letzter Preis?“ Hans Krankl, wie er auf einer Blumenwiese Veilchen pflückt und dazu „I am from Austria“ trällert. Vier Räuber, die am helllichten Tag über ein Fenster in den Louvre einsteigen und Kronjuwelen einpacken. Widersprüchliche Gefühle Wer soll das bitte alles glauben? KI-Videos lassen in mir zwei widersprüchliche Gefühle aufsteigen – Belustigung und Besorgnis. Youtube wird derzeit von unzähligen, KI-produzierten Falschnachrichten geflutet.

Da gibt es Filmtitel wie: „Skandal! EU genehmigt erstmals Ehe zwischen Mensch und Kühlschrank!“ und „Breaking News! René Benkos smarter Lautsprecher will vor Gericht gegen ihn aussagen!“ Offensichtlicher Unsinn Vermutlich denken Sie sich jetzt: „Das ist doch offensichtlicher Unsinn.“ Doch dann liest man die darunter angeführten Kommentare und muss feststellen: offenbar nicht für alle. Manche Menschen wollen Lügen einfach so lange glauben, bis sie in ihrem Kopf wahr werden.

Natürlich war das schon immer so – auch die unbefleckte Empfängnis beruht vermutlich nicht ausschließlich auf Fakten. Doch derzeit wird die Realität zum Abo, welches man offensichtlich jederzeit abbestellen kann. Das alles führte bei mir zu einem Vertrauensverlust.