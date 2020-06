Die schlechte Nachricht zuerst: Die Tage werden seit Wochenbeginn schon wieder kürzer. Die gute Nachricht: Zum Wochenende kommt, nach einem zu nassen Mai und einem zu kühlen Juni, der Sommer. Nur ob sich das heuer mit dem Hitzerekordjahr ausgeht, da müssen die Freitags-Zukünftler noch bangen.

Im Moment verlagert sich die Klimadiskussion ohnehin von der Apokalypse hin zur Post-Corona-Chance: Das, was wegen des blöden Virus möglich war, wird doch für unsere Zukunft möglich sein? Also mehr Verbote, nicht mehr fliegen, den bösen Kapitalismus kübeln, Motto: „Was, wenn jeder nur das kaufen würde, was er braucht?“

Die vielen kleinen/mittleren Geschäfte, die ums Überleben kämpfen, werden sich für den Unfug bedanken ...

Aber: Heute in sechs Monaten ist Weihnachten. Was, wenn wir uns auch die übliche moralinsaure Weihnachtskonsumkritik schenken und ihnen wünschen, dass ordentlich gekauft wird?! Vielleicht ja jetzt schon.