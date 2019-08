Was treibt Menschen an, Präsident eines Fußballklubs zu werden?

Sportlandesrat, Sportminister – was gibt es Schöneres für einen Politiker, als neben erfolgreichen Sportlern zu stehen. Eine Pressekonferenz mit Hirscher, ein Bild mit Thiem posten, ein Interview im Rahmen einer WM geben. Politiker können nur gewinnen, wenn sie sich hinter, vor oder neben Sportler stellen. Neben erfolgreiche Sportler.

Interessenskonflikt

Aber was, bitte, treibt Menschen an, Präsident eines Fußballklubs zu werden. Hans Peter Doskozil war in seiner Zeit als Verteidigungsminister auch für den Sport zuständig. Immer wieder war er auch mit erfolgreichen Sportlern zu sehen. Und dennoch wollte er Präsident des SK Rapid werden. Auch noch, als schon klar war, dass er Landeshauptmann des Burgenlandes wird.