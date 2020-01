K & K (und G)

Kurz, Kogler, Koalition – die neue Regierung ist ein Fest für Freunde der Alliteration und des Tautogramms: Kurz, Kogler und Kollegen kriegen den Klimawandel in den Kriff (pardon!). Und man will kritischen Geistern (okay, G gilt auch) keinen Grund für Kassandra-Klagen geben, Grün und Konservativ könnten keinesfalls kooperieren, koalitionär.

Gerüchte, Kurz sei Kapitän und Kogler Kombüsenjunge im Koalitionskutter, konterte man mit klugem Klamauk: Die Koalition gebaren Kurz und Kogler genau zur TV-„Kreuzfahrt ins Glück“. Kolossal genial!

Wobei, und hier verlassen wir kurz das Buchstabenspiel: Kreuzfahrt kann man so und so sehen – für die einen ist die Reise auf dem Traumschiff das Paradies; die anderen sehen in den Riesenpötten, die mit Schweröl und Touris die Welt verpesten, den Vorhof zur Hölle.

Kapitulieren wir re: K & K kann gut gehen und kann krachen gehen. Aber mehr K (und G) kommt kaum wieder.

