Juni als Wonnemonat bei den schwedischen Royals

Im schwedischen Königshaus vorwiegend im Juni. Das hat bereits Tradition. Das Nesthäkchen im schwedischen Königshaus, Prinzessin Madeleine (38), heiratet am 8. Juni 2013 den Banker Christopher O’Neill (45). Ihr Bruder Prinz Carl Philip (41) tritt am 13. Juni 2015 mit seiner Sofia Hellqvist (35) vor den Traualtar.

Nach vier Jahren Beziehung geben sich König Carl, der Sechzehnte, Gustaf (74) und Silvia Sommerlath (76) am 19. Juni 1976 in der Kathedrale von Stockholm das Jawort. Sie erobert die Herzen ihres angeheirateten Volkes im Sturm. Konservative Schweden hatten zuvor Bedenken, ob eine Bürgerliche – und eine Deutsche – überhaupt die Richtige für ihren König sei.

Königin Silvia gesteht viele Jahre nach ihrer Hochzeit, dass sie beim Einzug in die Kirche ständig die vielen Namen ihres zukünftigen Mannes wiederholt habe, um beim Eheversprechen keinen Fehler zu machen: Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte.

Ihre Tochter, Kronprinzessin Victoria (42), heiratet auch am 19. Juni, allerdings 34 Jahre später, ihren Fitnesstrainer Daniel Westling (46). Victorias Brautkleid mit kurzen Ärmeln und einer fünf Meter langen Schleppe ist eine kleine Revolution, denn so viel Haut zu zeigen, ist im Hochadel normalerweise nicht üblich. Victoria trägt nicht nur den Schleier ihrer Mutter, sondern auch die berühmte Tiara. Napoleon (gest. 1821) hat das schöne Stück 1809 seiner Frau Josephine (gest. 1814) geschenkt.

Mit der Tradition am 19. Juni zu heiraten, sind sie sicher nicht die letzten der Bernadottes. Viele Ahnen wählen dieses Hochzeitsdatum, so auch König Karl XV. anno 1850.

Doch warum ist der Juni als Hochzeitsmonat in Schweden so beliebt? Die Erklärung klingt einfach: des besseren Wetters wegen.

Und Historiker sind sich bereits jetzt sicher, wann Prinzessin Estelle heiraten wird: mit dieser Tradition im Rücken bleibt ihr nur der 19. Juni. Zur Überprüfung brauchen wir etwas Geduld: das sympathische Prinzesschen ist gerade acht Jahre alt.