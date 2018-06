Jugendlich

Wenn in der Straßenbahn ein alter Mann mit weißem Bart aufspringt und seinen Sitz, den Behindertensitzplatz, anbietet, NEIN! SITZENBLEIBEN!, dann ist es – nachdem man in der nächsten Station ausgestiegen ist, zur Sicherheit, damit kein anderer Fahrgast auf die Idee kommt, sich unterzuhaken und Blutdruck zu messen ... jedenfalls ist es dann Zeit für etwas Jugendliches, Frisches, und da gab es im Fernsehen am Sonntag ... Peter Rapp und Barbara Rett und Rosamunde Pilcher und Die Mumie kehrt zurück und „Tatort“-Kommissar Miroslav Nemec, er geht auf die 70 zu, und den Bullen von Tölz und am Montag den 65-jährigen Putin ...

Es ist beruhigend, dass der geistig auch schon angegraute Andreas Gabalier (= „I glaub an den Petrus an der Himmelstür / Der sagt, komm her zu mir, Bua, i muss reden mit dir“) in ORF-Niederösterreich vergangene Woche seine Erlaubnis dazu gegeben hat:

„Echte Männer dürfen weinen.“

Sie müssen.