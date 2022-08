Johannas Fest: Warum wir (nicht) trinken

„Wir müssen reden. Über das Trinken. Oder das Nicht-Trinken. Oder über die Gesellschaft, in der Menschen, die nicht trinken (und sei es auch nur an einem Abend), das irgendwie allen immer erklären müssen. Schwanger? Moslem? Trockener Alkoholiker? Autofahrer? Alles auf einmal? Auf jeden Fall: Spaßbremse“, resümiert die deutsche Kunsthistorikerin, Buchautorin und Bloggerin Nicole Klauß und stellt die Gegenfrage: „Was würde wohl passieren, wenn man die Teilnehmer der trinkenden Tischgesellschaft fragen würde, warum sie trinken? Alkoholproblem? Anderes Problem? Verdrängung? Ein Stimmungskiller. Übergriffig.“

– Stimmt! Doch die Wahrscheinlichkeit, dass Konsumenten geistiger Getränke nach ihren Beweggründen für ihr Trinkverhalten gefragt werden, ist höchst gering. Ausgenommen natürlich sind Fälle, in denen so tief ins Glas geschaut wurde, dass die Wirkung nicht mehr als belebend oder beschwipsend, sondern eindeutig berauschend ausfällt. Wer voll abgefüllt torkelt, lallt oder gar unter den Tisch fällt, hat nicht nur die Kontrolle über sich selbst verloren, sondern gilt auch als „Underdog“.

Anders war das im Mittelalter, wo gerade in den gehobenen Gesellschaftsschichten, nämlich beim Adel und beim Klerus, exzessives Trinken zu einem repräsentativen Festmahl dazugehörte. Eine Festfreude, der übrigens auch die Renaissance- damen nicht abhold waren.

„In Europa wird seit Jahrhunderten Alkohol getrunken, aus Hygienegründen, aus Lust am Rausch, um für einen Moment vor der Realität zu flüchten – und natürlich last not least: wegen des Genusses“, weiß Klauß.

Gegen Ende unserer Party im Privatgarten sucht Olga verzweifelt nach einer Zigarette. Unter den Gästen keine einzige Person, die raucht. Vor dreißig Jahren galt auch das Ziehen am Glimmstängel noch als Genuss. Ob dereinst in geselligen Runden der Griff zum Glas Wein genauso Geschichte sein wird, wie heute der Tabakkonsum?