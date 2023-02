Johannas Fest: Von sozialer und sonstiger Askese

„Das Schlimmste an Diäten ist die damit verbundene soziale Isolation“, urteilte Richard, der nicht nur ein Herdvirtuose, sondern auch ein leidenschaftlicher Gastgeber ist. Gemeinsam gingen wir deshalb Möglichkeiten des Verzichts ohne drohende Vereinsamung durch.

– Saftfasten schied von vornherein aus: Diese den Organismus wohl maximal entlastende Methode hält man am besten in einem Kloster oder in einer geschlossenen Kur-Anstalt durch; idealerweise in einer Gegend, in der es weit und breit keine Wirtshäuser oder Heurigen gibt.

– Teilfasten, bei dem bestimmte Lebensmittel oder Mahlzeiten tabu sind, klingt praktikabel. Aber auch diese Methode steckt voller „Umfalltücken“. Zu groß ist die Versuchung, da und dort eine Ausnahme zu begehen, bis irgendwann die Ausnahmen zur Regel geworden sind.

– Das Intervallfasten mit seinen Essenspausen innerhalb eines bestimmten Zeitraums – zum Beispiel während sechzehn von vierundzwanzig Stunden – ist gleichermaßen erfolgsversprechend wie abwechslungsreich und lässt sich gut in Gesellschaft absolvieren.

Was man jahrelang durchhalten kann und wofür man wohl die meisten Mitstreiter finden wird, ist die „Morgen fange ich an“-Diät. – Nur schade, dass das Einzige das dabei schmilzt, der Glaube an sich selbst ist!