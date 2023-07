Johannas Fest: Sprung ins kühle Nass

Sehr spontan lud Stefanie Mitte Juli zu einem Gartenfest der Extraklasse. Anlass war der vierzigste Geburtstag ihres Herzblatts Anton. Die Einladung für den Samstag trudelte per Whatsapp am Mittwoch ein, um die Zu- oder Absage wurde bis Donnerstag gebeten. Da Stefanie in Wien keinen Garten hat, sollte das Fest im Park vor der Villa sehr wohlhabender Freunde stattfinden. Laut Wetterprognosen waren für diesen Samstag 37 Grad angesagt. „Es gibt auch einen Pool“, erläuterte die Einladende.

Ich überlegte, ob ich wirklich mein Hitze-Exil in Niederösterreich an einem erfrischend kühlen Fluss aufgeben sollte. Da ich weiß, dass Steffis Feste einzigartig sind, was Ambiente, Deko, Catering und Livemusik betrifft, tendierte ich zu einem „Ja“.