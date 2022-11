Johannas Fest: Ein Festmahl für Fortgeschrittene

Das war zwar enttäuschend aber noch ein verkraftbarer Schaden, im Vergleich von jenem, den mein Freund Martin von einem Thanksgiving-Fest heimnahm: Der Truthahn war nicht ganz durch, die Erinnerung an das Festmahl manifestierte sich bei den Gästen darin, dass sie die nächsten drei Tage an einer Lebensmittelvergiftung laborierten.

Zurück zum vergangenen Donnerstag: Meine Freundin Gretl ist geschäftstüchtig, was auch Risikobereitschaft erfordert. Ihre Gästeschar ist immer bunt gemischt, kommt aus aller Herren Länder und von der BankerIn über den Rechtsanwalt bis zum Konzertpianisten sind die unterschiedlichsten Zünfte geladen. – So divers, so lustig!

Gott sei Dank war auch ein Notfallmediziner unter den Gästen; nicht etwa, weil jemand bei der fröhlichen Party gestürzt wäre oder drohte, nach dem Verschlucken eines feinen Geflügelknöchelchens zu ersticken. Nein, die Notoperation galt einem anderen „Patienten“: Was Kulinarik betrifft, setzt Gretl gern auf Vollkasko. Bei einem US-amerikanischen Innenstadthotel hatte sie „Turkey to go“ geordert und ein fast fertig gegartes Prachtexemplar von Truthahn erhalten. So weit, so sicher. – Allein, er passte nicht in ihr Rohr. Dank der Tranchierkunst des Unfallchirurgen war das pfundige Geflügel im Nu zerlegt und kam eine halbe Stunde später durchgegart auf die Teller. Operation gelungen, Gäste glücklich, satt und zufrieden.

Thanksgiving, Thanksdoc!