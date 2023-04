Jobs mit Spaß

Die für Kinder nervigste Frage ist „Was willst du denn einmal werden, wenn du groß bist?“ Und alle antworten, was erwartet wird: Polizist, Feuerwehrmann, Tierarzt, Lokführer. Wer Trockenbaumonteur oder Patentanwalt werden will, behält das eher für sich.

Oft weiß man erst, wenn man etwas geworden ist, was als Job Spaß gemacht hätte. Nadelverstecker in Herrenhemden vor dem Verkauf zum Beispiel; oder listiger Einreißstellenerzeuger in der Alufolienproduktion. Aber die Topjobs gibt’s nach wie vor in der sonst gerade säumigen Pharmaindustrie. Der, der „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ so schnell sagt, dass keine Sekunde vergeht – Traumjob. Der, der die Mörderthrillerangsttexte in diesen Packungsbeilagen erdichtet – herrlich. Und der, der die Beilagen so faltet, dass der Patient, hat er sie gelesen und sich gefürchtet, sie nie und nimmer zusammenfalten kann – wüssten Kinder bloß, dass es diesen Job gibt!

