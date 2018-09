Heute beginnt im Osten Österreichs die Schule. Im Vorfeld ist alle Jahre wieder von Kinderstress/Elternstress/ Lehrermangel/Bildungsoffensive die Rede. Als jüngst der Radio vom Tablet sprach, das in den Klassen Einzug halten soll, sagte der Neunjährige: „Ich mag kein Tablet in der Schule, ich mag so den Geruch von Papier!“ – Als ein Handy-Jugendtarif zu Schulbeginn beworben wurde, fragte derselbe Neunjährige: „Juhuu, gibt’s da mehr Gigabyte?“

So dicht liegen wehmütige Weisheit und verspielte Lust beisammen, schon im Kindesalter.

Aus China erreicht uns dazu die Nachricht, dass ein Drittel Chinesen, vor allem Kinder, kurzsichtig sei. Weil sie am Handy online-spielen. Peking hat die Aufsichtsbehörden angehalten, die Zahl der Spiele und die mögliche Spielzeit zu begrenzen. Auf dass die kleinen Chinesen mehr ins Freie gehen.

So obrig sind wir zum Glück nicht. Und lernen im und am Digitalen ist gut. Aber ein bisschen mehr ins Freie und weniger Gigabyte, das wär’ generell schon auch so ein Schulbeginnthema. Für alle Jahre wieder halt.

