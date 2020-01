Blättern in einer 50 Jahre alten Illustrierten. Ein Test. Frage: Wie würden Sie dieses Gedicht ergänzen?

Es saß ein Strauß / in einem Haus / er wollte gern .... Jetzt die Entscheidung: Wollte der Vogel a) wieder heraus, wollte er b) Pommes frites essen oder c) gern in die weite Fern’ ..? Man erfährt: Die meisten kreuzen a) an, manche c) – warum? Damit alles seine Ordnung hat.

Hat alles seine Ordnung bekommen in der Welt? Ein paar Pommes frites hätte der Vogel schon vertragen.

Und weil wir gerade so nett über Vögel plaudern: Schön oft wurde im TV über Albatrosse berichtet. Wie sie in der Antarktis 1.000 Kilometer fliegen, um Nahrung fürs Küken herbeizuschaffen, und zwar täglich.

Und dann die Quizfrage im ORF: „Was ist ein Albatros?“

Einer antwortete: „... ein Vogerl.“ Ist ja in Ordnung. Jedem sein Vogerl. Aber mit zwei Meter Flügelspannweite?