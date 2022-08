Die schönsten Momente der vergangenen Ehejahre strahlen und machen sie zu einem so kostbaren und begehrten Edelstein wie den Opal, heißt es. Dabei hat alles etwas holprig angefangen. Zu gut erinnere ich mich an die spontan einberufene Pressekonferenz im Jänner 2000 in Oslo.

Der damals 27-jährige Kronprinz Haakon gibt seine Verlobung mit Mette-Marit (damals 26) bekannt. Es rauscht im Blätterwald, denn das (angeblich) ausschweifende Vorleben der alleinerziehenden Mutter gefällt nicht jedem. Doch Haakon schwärmt: "In Deiner Seele strahlt das Licht."

2018 wird bekannt, dass die Kronprinzessin an chronischer Lungenfibrose leidet. Offizielle Termine werden sofort drastisch reduziert. Doch früher oder später wird sie neben ihrem Mann die norwegische Krone repräsentieren müssen.

Derzeit ist die Thronübergabe am Hof kein Thema, obwohl der 85-jährige Regent Harald V. immer wieder kränkelt und oft ins Spital eingeliefert werden muss. Schon mehrmals hat er seinem Sohn – vorübergehend – die Amtsgeschäfte übergeben. Abdanken will er nicht: König bleibe man bis ans Lebensende, findet er. So hat es auch sein Vater, König Olav V. gehandhabt, der von 1957 bis zu seinem Tode regierte.

Kronprinz Haakon muss warten. In der TV2-Doku "Auf einer Reise mit dem Kronprinzen" auf Norwegens größtem kommerziellen Fernsehsender, äußert er sich über seine künftige Rolle: "Man kann sich nicht total darauf vorbereiten. Ich liebe meine Eltern sehr, deshalb möchte ich nicht die ganze Zeit darüber nachdenken. Auch mit meinem Vater habe ich das besprochen. Er versteht meine Situation – war er doch 1991 in derselben Lage." Damals stirbt Olav V. mit 87 in Oslo an den Folgen eines Schlaganfalles. Kronprinz Harald erbt den Thron.

Sein Wahlspruch, wie schon der seines GroĂźvaters und seines Vaters, lautet "Alt for Norge" (Alles fĂĽr Norwegen). Auch Haakon wird da keine Ausnahme machen.