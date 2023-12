2,8 Millionen Christbäume werden dieser Tage oder am Heiligen Vormittag geschmückt, und Kollege Weise erklärt uns in dieser Ausgabe, was besser nicht auf den Baum gehört (Corona-Tests) und was unbedingt (Schokoschirmchen). An anderer Stelle erfahren wir,

dass frei nach Loriot früher mehr Lametta war, dass es aber auch schon umweltfreundliches Lametta (ohne Blei) gibt.

Apropos Umwelt: Die Christbaum-Scham ist auch heuer groß angesagt. Klimakleber fliehen den kalten Asphalt und besprühen lieber Nadelbäume, und ja, wie kann man nur Grünes fällen – dann doch lieber Plastik aus China. Die Wald- und Christbaumwirtschaft kontert, dass Christbaumkulturen Kohlendioxid binden, Sauerstoff erzeugen, Staubpartikel aus der Luft filtern und der Fauna Heimstatt sind, kurzum: Bestünde die Welt nur aus Christbäumen, bräuchten wir keine COP 28, 29 und ff. mehr.

Letzterem wollen wir glauben und den Baum schmücken – wer nicht mag, kann sich ja am 24. in den Wald kleben.