Minister Norbert Hofer wird immer jünger. Bald hat er den Kanzler eingeholt. Das kann man deshalb genau beobachten, weil Hofer nun wieder öfter in den ORF-Nachrichtensendungen im Mittelpunkt steht. Im Februar hat er sich ja bitter beschwert, weil die „ZIB“ über den Münchner Transitgipfel berichtete, ohne seinen Namen auch nur zu erwähnen. Das wird wohl nicht mehr vorkommen.

Jetzt könnten die ORF-Gebühren wahrscheinlich durchaus erhöht werden.

***

Und noch jemand freute sich: In der Sendung „Seitenblicke“ lächelte der Bürgermeister, weil Langenzersdorf „einmal mehr wieder in den Mittelpunkt gerückt wird als eine der lebenswerten Gemeinden im Umland von Wien.“

So viele wollen der Mittelpunkt sein, nur wenigen ist es gegönnt wie Langenzersdorf, weil dort am vergangenen Wochenende die Europäischen Blasrohrmeisterschaften im Schießen auf Plastiktiere stattfanden.