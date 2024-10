Im Dienste der Krone

Am 21. und 22. Oktober kommt das dänische Königspaar nach Berlin. Die royale Unterstützung dient der Feier zum 25-jährigen Bestehen des Nordischen Botschaftskomplexes am Tiergarten. Auch das Kronprinzenpaar aus Schweden und Norwegen werden zu diesem Anlass anreisen.

Mary und Frederik fahren dann nach Kiel, Flensburg und Schleswig-Holstein, um die dort lebende dänische Minderheit zu besuchen. Bevor ein Königshausmitglied den Fuß auf fremden Boden setzt, gehen monatelange Vorbereitungen voraus, von denen die Hauptperson selbst wenig mitbekommt.

Und trotzdem gibt es immer wieder kleine Stolpersteine, die die beste Planung zunichtemachen.

Die Visite des niederländischen Königspaares in Belgien muss aufgrund der schlechten Gesundheit von Prinz Claus kurzfristig abgebrochen werden. Der frühere König Juan Carlos von Spanien ist ein begeisterter Naturfreund. Sein Besuch mit Königin Sofia in Peru muss verlängert werden, damit er sich die Naturschauspiele in den Anden noch genauer ansehen kann.

Als der britische Thronfolger Charles mit Diana am 14. April 1986 anlässlich der "Britischen Wochen" in Wien Schwechat landet, ist das Zerwürfnis zwischen Charles und Diana nicht mehr zu übersehen, pardon zu überhören. Beim Spaziergang "Am Graben" rufen alle nach Diana. Charles ist entsetzt und schreit der Menge empört entgegen: "Ihr müsst schon mit mir Vorlieb nehmen!"

Ein normaler Mann würde sich freuen, wenn seine Frau in der Öffentlichkeit so beliebt ist. Ein eifersüchtiger Charles nicht.

Auch das Staatsbankett bleibt unvergessen: Charles und Diana werden von Bundespräsident Rudolf Kirchschläger flankiert. Es kommt zum Toast. Alle stehen auf, nur zwei bleiben sitzen: Charles und Diana. Diana blickt hilfesuchend zu Charles. Der gibt Zeichen zum Aufstehen und dann geht es Schlag auf Schlag. Diana wirft den Stuhl um, errötet und bekommt Applaus für dieses Hoppala.