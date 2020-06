Ich habe keinen Tau von Tieschen

Where the heck is Tieschen? Ich habe keinen Tau ... Aber Wein von den Tau-Winzern, der gerade nach Pfefferminz, Birnenschale und Pomelo schmeckt. Das Tau ist der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabets, Symbol für die christlich-franziskanische Lebensausrichtung und neuerdings auch ein Wein aus dem kleinen aber offensichtlich nicht gottverlassenen Ort namens Tieschen in der Südoststeiermark. Ein bisschen entlegen, aber keinesfalls abseits haben sich Betriebe dort den Burgundersorten Chardonnay, Weiß- und Grauburgunder verschrieben.