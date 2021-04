Manchmal hat man vorhersehbar so was von recht – diesfalls hatte der geschätzte Kollege GUITAR recht: Der Hype um das merkwürdige Ding „Clubhouse“, schrieb er hier im Jänner, „wird in drei Wochen wieder vergessen sein“.

Na gut, „drei Wochen“ war absichtlich provokant. Aber nach kaum drei Monaten ist das Ding so vergessen, dass die Meisten nicht mehr wissen, was Clubhouse war: Über eine App trafen einander selbst ernannt Wichtige, die sich und andere gerne reden hören, in virtuellen Chatrooms. Um noch wichtiger zu sein, hatte zu den aufgeregt Flügelschlagenden nur Zutritt, wer geladen war. Wui! Die Rechnung ging in Zeiten, da allen von Videocalls der Kopf ohnehin schwirrte, nicht auf.

Anlässlich der Strickhandschuhe des Bernie Sanders bei der Joe Biden-Angelobung sagte der Kollege auch den nächsten Lockdown-Trend vorher: Handschuhe stricken. Und siehe da: Ab heute ist wieder Winter.