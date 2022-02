Es fliegt uns einiges um die Ohren grad: das chinesische Virus, hiesige Energiepreise, der aufgeblasene Herr Putin, das aufgeheizte Klima. Da ist es sch├Ân zu lesen, wenn Menschen sich mit anderem befassen. Forscher in den USA haben herausgefunden, dass ein pflanzenfressender Dinosaurier, der vor 150 Millionen Jahren lebte und von dem vor 30 Jahren ein bisserl was ausgegraben wurde, an einer Atemwegsinfektion gelitten hat. Wie man das wei├č? Unregelm├Ą├čige, kn├Âcherne Ausst├╝lpungen an den Halswirbeln, logisch!

Der arme Dino k├Ânnte, so die Forscher weiter, Gewichtsverlust, Husten, Fieber, Durchfall, Lethargie und Atemnot mit sich geschleppt haben. Hinweise darauf, dass es sich schon damals um eine Art Fledermaus-Virus gehandelt hat, ergaben sich aus den Wirbeln aber nicht.

Am Ende machte also allen Dinos, den hustenden und den anderen, doch ein riesiger Meteorit den Garaus, nix anderes. Und das beruhigt, irgendwie.

