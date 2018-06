Laut Mondkalender war der Sonntag ein denkbar ungünstiger Tag, um Bäume zu fällen und sich am Harnleiter operieren zu lassen.

Schade, einerseits. Andererseits hatte man mehr Zeit, Herbert Prohaska beim ausführlichen Husten im ORF zuzuhören. Er wurde zwar aufgefordert, einen Schluck Wasser zu trinken, lehnte jedoch mit dem Hinweis ab, das sei ihm zu scharf.

Dadurch machte Prohaska deutlich, wie gefährlich Rauchen ist. Es schadet sogar der Analyse ... die unterbrochen werden musste, ohne ausführlich erklärt zu bekommen, dass England besser war; was ja bei 6 zu 1 gegen Panama nicht unbedingt so sein musste. Gern hätte man auch wieder einmal von Prohaska gehört, wie die Chancen am Anfang eines Spiels stehen – nämlich „50 zu 50, und zwar für beide Mannschaften“. Durch den Husten hat er sich elegant aus der ... aus der Atmosphäre gezogen.

Laut Mondkalender ist der heutige Dienstag ideal, um eingewachsene Zehennägel zu korrigieren.