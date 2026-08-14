Rath Reist: Hohe Hotelleriekunst an der Côte d’Azur
Südfrankreich von seiner luxuriösesten Seite: Im „COMO Le Beauvallon“ treffen Côte-d’Azur-Glamour, Meeresbrise und Spitzenküche aufeinander.
Von Carsten K. Rath
ach einer millionenschweren und jahrelangen Renovierung eröffnet das „COMO Le Beauvallon“ seine Pforten für die Liebhaber Südfrankreichs. Es liegt direkt an der Côte d’Azur am Strand, gegenüber blitzt und funkelt der Schickimicki-Hotspot von Saint-Tropez, den man per Speedboot in gerade mal acht Minuten erreicht.
Das Hotel der Gruppe „COMO Hotels and Resorts“ verzaubert einen sofort. Das hundert Jahre alte Anwesen wurde von 2008 bis 2015 grandios renoviert und präsentiert sich heute lichtdurchflutet, leicht und modern. An den Wänden hängen Kunstwerke mit Millionenwert, und die Gastronomie des Hotels ist allerhöchste Kochkunst.
Südfranzösische Küche
Yannick Allénos leichte, maritime Küche des Restaurants „Winter Garden“ ist ein wahrer Traum. Egal, ob Steinbutt mit Schalentieren oder Zucchini und Liebstöckel: Alle Zutaten sind hier perfekt zubereitet. Dazu gibt es eine Auswahl von edlen Weinen aus der Region, wie es sich eben für die südfranzösische Küche par excellence gehört.
Im Signature-Restaurant „Beauvallon sur Mer by Yannick Alléno“ werden das wohl beste Sashimi und Sushi westlich von Tokio zubereitet. Überhaupt ist hier alles frisch und leicht und luftig: die Meeresbrise, das moderne Design, die tolle Küche ...
Nach einigen Tagen im „COMO Le Beauvallon“ fühlt man sich sehr erholt.
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