Rath Reist: Hohe Hotelleriekunst an der Côte d’Azur

ach einer millionenschweren und jahrelangen Renovierung eröffnet das „COMO Le Beauvallon“ seine Pforten für die Liebhaber Südfrankreichs. Es liegt direkt an der Côte d’Azur am Strand, gegenüber blitzt und funkelt der Schickimicki-Hotspot von Saint-Tropez, den man per Speedboot in gerade mal acht Minuten erreicht.



Das Hotel der Gruppe „COMO Hotels and Resorts“ verzaubert einen sofort. Das hundert Jahre alte Anwesen wurde von 2008 bis 2015 grandios renoviert und präsentiert sich heute lichtdurchflutet, leicht und modern. An den Wänden hängen Kunstwerke mit Millionenwert, und die Gastronomie des Hotels ist allerhöchste Kochkunst.