Ende einer Ära: Der Hosenabschluss ist gefallen

Dass ich im Jahr 1998 so fit wie danach nie wieder war, lag daran, dass meine Bundesheer-Uniform und ich nicht wirklich harmonierten. Die Hose hing aus den Stiefeln raus, die wiederum schlecht geputzt waren, die Kappe trug ich wie der US-Schauspieler Will Smith in der Serie „Der Prinz von Bel-Air“.

Hoffen auf Lerneffekt

Weil ich mich in der Armee auch manchmal um meinen Bartwuchs nicht geschert habe, musste ich Liegestütze pumpen. Die Vorgesetzten erhofften sich dadurch vermutlich einen gewissen Lerneffekt, der allerdings nur mäßig eintrat, dafür bekam ich tatsächlich so etwas wie Muskeln.