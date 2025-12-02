Sportlicher Adventkalender: 24 Türchen können schweißtreibend sein

Nur noch wenige Tage und – Sie wissen, was da kommt, Weihnachten. Bis dorthin begleiten uns Adventkalender durch die Vorweihnachtszeit. Mal klassisch schokoladig-süß, mal erotisch-pikant, mal duftend, mal mit Haarspangen, mal mit Rätseln für Harry-Potter-Fans, mal welche für Hund und Katz’. Diese Vielfalt inspirierte Ihre Kolumnistin, sich auf die Suche nach einem ausgewiesenen Exemplar für Fitnessfans zu machen.

Google fand: Adventkalender, die statt Süßigkeiten Proteinriegel hinter den 24 Türchen verstecken oder Eiweißpulver-Proben. Exemplare mit zuckerfreien Snacks, Pflegeprodukten oder Kombis aus allem, inklusive einem Paar Sportsocken. Bauch-, Bein- & Brustmuskeln Interessanterweise waren die passendsten Treffer weit unten im Google-Ranking, Adventkalender mit Tipps für echte sportliche Übungen.

Zu spät dran zum Bestellen, griff ihre Kolumnistin zu Karton, Stift und Schere, googelte vorher aber sicherheitshalber "Do it yourself-Adventkalender" und bastelte dem Ehemann seinen höchstpersönlichen 24-Tage-Trainingsfahrplan bis zum Heiligen Abend. Hinter jedem Türchen lauert nun eine Bauch-, Bein- oder Brustübung, von Kniebeugen bis Liegestütze, wobei hier nicht verraten werden darf, wann was und wie genau, es soll ja eine Überraschung werden.