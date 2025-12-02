Sportlicher Adventkalender: 24 Türchen können schweißtreibend sein
Nur noch wenige Tage und – Sie wissen, was da kommt, Weihnachten. Bis dorthin begleiten uns Adventkalender durch die Vorweihnachtszeit. Mal klassisch schokoladig-süß, mal erotisch-pikant, mal duftend, mal mit Haarspangen, mal mit Rätseln für Harry-Potter-Fans, mal welche für Hund und Katz’.
Diese Vielfalt inspirierte Ihre Kolumnistin, sich auf die Suche nach einem ausgewiesenen Exemplar für Fitnessfans zu machen.
Google fand: Adventkalender, die statt Süßigkeiten Proteinriegel hinter den 24 Türchen verstecken oder Eiweißpulver-Proben. Exemplare mit zuckerfreien Snacks, Pflegeprodukten oder Kombis aus allem, inklusive einem Paar Sportsocken.
Bauch-, Bein- & Brustmuskeln
Interessanterweise waren die passendsten Treffer weit unten im Google-Ranking, Adventkalender mit Tipps für echte sportliche Übungen.
Zu spät dran zum Bestellen, griff ihre Kolumnistin zu Karton, Stift und Schere, googelte vorher aber sicherheitshalber "Do it yourself-Adventkalender" und bastelte dem Ehemann seinen höchstpersönlichen 24-Tage-Trainingsfahrplan bis zum Heiligen Abend.
Hinter jedem Türchen lauert nun eine Bauch-, Bein- oder Brustübung, von Kniebeugen bis Liegestütze, wobei hier nicht verraten werden darf, wann was und wie genau, es soll ja eine Überraschung werden.
Aber der Mann darf sich freuen, denn mit jedem Türchen steigern sich die Wiederholungen. Da mag das Krampusteufelchen mit Ihrer Kolumnistin durchgegangen sein.
Oder der Zuckerschock, denn die für den Ehemann längst besorgte Schokoladenversion des Adventkalenders wurde während der Bastelarbeit verputzt.
Kommentare