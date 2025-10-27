Marathon in Vierteln: Das kann schon was

10 Kilometer, 9,1 Kilometer, 12 und am Schluss noch rund mal rund 11 Kilometer: Wer einen Marathon in vier – fast gleichmäßige – Häppchen einteilt, kommt entspannter ins Ziel, also weniger verausgabt.

Familie läuft im "Familienlauftempo"

Die Kolumnistin nahm vor Kurzem beim Graz Marathon in einer Vierer-Staffel teil, "Familienlauftempo" genannt. Eine Bezeichnung der Nichte, die ihre 12 Kilometer in 64 Minuten abspulte und somit ihre persönliche Geschwindigkeit eher nicht der Namensauswahl zugrunde gelegt haben dürfte.

Ihre Kolumnistin vermutet ja stark, dass die junge Dame bei der Benennung auf das Faultierlauftempo der Tante abgezielt hat.