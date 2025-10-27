Marathon in Vierteln: Das kann schon was
10 Kilometer, 9,1 Kilometer, 12 und am Schluss noch rund mal rund 11 Kilometer: Wer einen Marathon in vier – fast gleichmäßige – Häppchen einteilt, kommt entspannter ins Ziel, also weniger verausgabt.
Familie läuft im "Familienlauftempo"
Die Kolumnistin nahm vor Kurzem beim Graz Marathon in einer Vierer-Staffel teil, "Familienlauftempo" genannt. Eine Bezeichnung der Nichte, die ihre 12 Kilometer in 64 Minuten abspulte und somit ihre persönliche Geschwindigkeit eher nicht der Namensauswahl zugrunde gelegt haben dürfte.
Ihre Kolumnistin vermutet ja stark, dass die junge Dame bei der Benennung auf das Faultierlauftempo der Tante abgezielt hat.
Jedenfalls: Alles lief gut, das Wetter war perfekt, die Übergaben des Transponders – des GPS-Teilchens, das als Staffelholz fungierte – klappte klaglos und auch die Wartezeiten in den Staffelübergabebereichen waren gering, da zuvor gut ausgeklügelt.
Schnell, schneller – oder gemächlich
Der Ehemann, Staffelläufer Nummer 1, rannte schneller als von ihm selbst erhofft und war im Ziel hörbar stolz drauf, erwähnte er doch seinen Kilometerschnitt ("Unter 6 Minuten! Ohne richtiges Training!") bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Die Nichte, Staffelläuferin 3, war sowieso ein Wirbelwind, der Neffe, Schlussläufer, unterbot den Rest der Familie mit weniger als 5 Minuten pro Kilometer.
Falls Sie sich fragen, wie es denn für Staffelläuferin 2 lief ...?
Die machte ihrem inneren Faultier eine Freude und trabte gemächlich mit Gehpausen vor sich hin. Das war allerdings einem beleidigten Knie geschuldet. Und? Völlig egal, denn es kommt nicht immer aufs Tempo an.
Kommentare