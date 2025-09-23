Laufevent-Logistik: Wer kümmert sich um Startplätze? Sie oder er?

Training ist nicht immer lustig oder spannend, nicht immer gibt es an dieser Stelle Neues über das Laufpensum zu berichten. Außer, dass es derzeit zwischen "geht so" und "könnte mehr sein" pendelt.

Sport und Bewegung in den Alltag einer Berufstätigen zu pressen, die bekanntlich auch gern einfach auf der Couch lümmelt (das innere Faultier winkt fröhlich), ist eine Herausforderung.

Wer übernimmt die Anmeldung?

Allerdings kann es auch abseits der eigentlichen Bewegung herausfordernd sein, an Startplätze für bestimmte Bewegungseinheiten alias Laufveranstaltungen zu kommen: wenn etwa plötzlich jemand anders die Online-Registrierung vornehmen soll.