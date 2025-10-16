Der Weg zur Staffel ist ein Marathon für sich

Ein Start bei einem Marathon will gut geplant sein. Richtiges Trainingspensum die Monate davor, mentale Einstellung, passende Kleidung (Zwiebel-Look, wenn der Lauf im Herbst stattfindet, auf dem Weg zum Start und im Startblock kann es ja dann doch kühl sein) und ja, natürlich – rechtzeitig registrieren nicht vergessen. Ziel? Anmeldung! Marathons haben nur gewisse Kontingente: Wer da nicht schnell genug ist, kommt nichts ins Ziel, also in dem Fall zur erfolgreichen Anmeldung.

Der Ehemann Ihrer Kolumnistin ist – wie schon zuletzt an dieser Stelle erwähnt – ein Faultier, wenn es um Formalitäten geht. Da geht er lieber im Starkregen eine Runde laufen, statt sich mit Anmeldungen zu plagen. Von Staffeln und Übergaben Aber er hat Glück, für den Graz Marathon sind wir schon angemeldet, der Nichte der Kolumnistin sei Dank. Allerdings läuft nicht jeder einzelne von uns über die volle Distanz von 42,195 Kilometern, sondern nur geviertelte Häppchen: Familienstaffel mit Nichte und Neffe.