Was Laufschnecken von Rekordläufern lernen können

Im Spitzensport geht es um Bruchteile von Sekunden. Diese entscheiden, ob er oder sie einen neuen Rekord aufstellt – oder eben nicht.

Dann eben als letzte Läuferin ins Ziel

Für Ihre Kolumnistin sind nicht einmal Minuten wirklich entscheidend bei einer Laufveranstaltung. Das hehre Ziel, nur ja nicht letzte zu werden, ist auch längst gegessen. Dann halt als letzte Läuferin reinspaziert, wurscht ist es auch und überhaupt, grad den Letzten wird oftmals gleich viel Applaus zu Teil wie denen an der Spitze. Das konnte man vor ein paar Wochen eindrucksvoll bei den Marathons in Linz und Wien beobachten.