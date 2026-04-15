Fitnesstrends: So ein Laufband ist nicht nur fürs Laufen gut

Ihre Kolumnistin ist ja eine der Sorte Läuferinnen, die gern auf ein Laufband geht. Es ist wetterunabhängig und erleichtert die ungeliebten Intervalltrainings, weil Tempo, Zeit und Strecke bequem eingestellt werden können. Aber es gibt so vieles mehr, was man auf einem Laufband alles anstellen kann. Spazieren beim Fernsehen 1.) Spazierengehen während des Fernsehens: Die Kolumnistin macht das zuweilen spätabends im Fitnesscenter. Seltsam, sagen Sie? Stimmt. Aber besser so als mit Chips, Eis und Faultier auf der Couch kuscheln.

12-3-30-Methode 2.) Einen Fitnesstrend probieren: Länger schon ist die 12–3–30-Methode beliebt, die aus den USA kam. Zwölf Prozent Steigung, drei Meilen Tempo, 30 Minuten Training – im metrischen System müsste es eigentlich 12–4,8–30 heißen, weil drei Meilen pro Stunde etwa 4,8 km/h entsprechen. Aber das klingt nicht so flüssig, also 12–3–30. Keine schlechte Sache, solange auch die Arme mitschlenkern, zwölf Prozent Steigung gehen schön in die Oberschenkel, das erinnert ein bisschen an Wandern.