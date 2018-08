Hochzeits-Quiz

Jetzt, da wir uns noch so schön ans Wochenende und eine lustige Hochzeit erinnern, schnell ein Quiz:

„Die Braut war ein Traum im Dirndl, aber Putin stahl ihr die Show“. Dieses Resumee zog a) die Satireplattform Tagespresse ; b) Wolfgang Meilinger, Bräutigam und neidisch auf den nach 75 Minuten getürmten Putin; oder c) die auch unter der Hitze leidende New York Times?

„Wie ich Kneissl kenne, wird sie ihren Charme ab sofort Richtung Washington, Berlin senden. Vielleicht wird sie dort bald als Vermittlerin zu Putin sogar geschätzt – und die neue Love-Affair mit Russland wird für Österreich noch positive Früchte tragen ...“ Das stammt a) aus dem Siegerbeitrag beim Aufsatzwettbewerb des FPÖ-Bildungsinstituts; b) aus dem neuen Kabarettprogramm des Alfred Dorfer; c) aus dem Leitartikel des Österreich-Herausgebers?

Der Kneissl-Kniefall war natürlich nur inszeniert, und zwar für a) Russia today; b) Russia today; oder c) Russia today?

Dreimal c) getippt? – Bravo, in der Welt der sonderbaren Tiere macht Ihnen keiner was vor.

andreas.schwarz@kurier.at