Das Leben ist voller Tücken. Wie man die meistert, dafür wurden Medien, Psychologen und der Tipp erfunden. Es gibt Tipps, wie wir die Hitze überstehen. Und die Kälte. Wie wir dem Familienstress entkommen, unterm Christbaum. Im Urlaub. Und den Schulstart – nun gerade im Osten – hätten wir nie geschafft, hätten nicht Schulpsychologen Tipps parat gehabt:

Die Favoriten Ihres Autors, Platz 3: „Dem Kind eine positive Einstellung zur Schule vermitteln.“ Platz 2: „Zeitgerecht ans frühe Schlafengehen/Aufstehen gewöhnen.“ Platz 1: „Das Heranführen an Schulinhalte in Form von Brett- und Wissensspielen oder Lern-Apps kann angebahnt werden.“ Nun wissen wir, warum die vergangenen Tage in Parks und am Strand, im Bad und auf dem Spielplatz herangeführt wurde, was das Brettpielzeug hält, vom Anbahnen positiv motivierter Frühaufsteher, wohin man blickte, nicht zu reden. Jetzt geht’s dann an Schulinhalte in echt – und die Psychologen haben ein bisserl Pause.

