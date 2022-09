Flug-Shaming (wer in Klimanotzeiten noch fliegt), Winnetou-Shaming (wer in Cancel-culture-Zeiten noch Karl May liest), Gender-Shaming (wer als Geschlecht nicht mindestens divers angibt) – man kommt mit Schämen gar nicht mehr nach. Jetzt auch noch: Heiz-Shaming! Haben Sie, Gott behüt’, Ihre Heizung schon aufgedreht?

Man soll ja in Zeiten, da ein Weltverbrecher der freien Welt den Gashahn abdreht, Leitungen sprengt und Raffinerien sabotiert – nein, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung (??) – nicht scherzen. Andererseits: Wir können uns beruhigen. Weil es steht uns ein milder Winter bevor. Schrieb jüngst ein Boulevardblatt unter Berufung auf die US-Wetterbehörde, und stach damit ein anderes, nein: das Wetterhoroskop-Blatt Österreichs glatt aus. Dass die Langzeitprognosen der zuletzt frostigen Winter und überglühenden Sommer noch nie gestimmt haben, wen schert’s? Hauptsache wir überleben Putin.

