Heißluft (2)

Sommer ist. Heiß ist’s. Weil aber nix normal ist/sein darf, kommt jedes Celsius-Graderl mehr als schlechte Nachricht daher : „Hitze-Alarm“, „ Heißer als Afrika“, ...

Die gute Nachricht, als Labsal quasi: In Österreich droht doch kein Pommes-frites-Mangel! Die Kartoffelsituation hier sei viel besser als die in Deutschland, sagte nun der Obmann der Interessensgemeinschaft Erdäpfelbau. Eine Interessensgemeinschaft Tomatenbau hat sich in Sachen Ketchup-Lage noch nicht gemeldet. Wir warten.

Oder: Weil die vom geschätzten Kollegen GUITAR belächelte Heißluft an medialen Hitzetipps schon verblasen ist (er fügte dankenswerterweise noch „Badehose statt Pelzmantel“ hinzu), gibt’s jetzt Hitzetipps für Handy & Co. („Auch technische Geräte leiden unter hochsommerlichen Temperaturen“, © Focus): Es soll nicht in der Sonne liegen, auch nicht in der Plastikhülle, und Abkühlung im Kühlschrank ist ganz schlecht. Ob sich die leidenden Geräte daran halten? Die Interessensgemeinschaft Handy dankt jedenfalls. Heiß ist’s!

andreas.schwarz@kurier.at