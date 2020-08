Heißer Detlef

30 Grad und mehr am Sonntag: Danke, Detlef! Dieser Prachtkerl von einem Wetterhoch freut Eisverkäufer wie Büro-Mitarbeiterinnen, die wochentags mit Frostbeulen aus der Firma kommen. Weil die Kollegen in Anzug und Krawatte es gern kalt haben. Wie Pinguine. Studien zeigen, dass sich die Raumtemperatur vieler Gebäude an den Bedürfnissen der Männer orientiert. Auch Riesen-Smartphones passen tendenziell besser in Klodeckel-große Männerhände als in jene von Frauen. Kein Zufall. Mehrheitsentscheidungen sind oft Männerentscheidungen. Schlicht, weil keine Frau im Gremium sitzt. Wie schon Simone de Beauvoir gewusst hat: Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen.

Zumindest in Wetterkarten zieht so etwas wie Gleichstellung ein. Früher hießen Tiefs Susi, Sandra, Sieglinde. Waren also weiblich. Erst seit 1998 tragen sie jedes zweite Jahr Männernamen. Wer ein Tief nach seinem Macho-Kollegen benennen will, hat 2021 die nächste Chance.