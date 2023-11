Heidenspaß (2)

Kürzlich wurde hier der Traumberuf/Heidenspaß beschmunzelt, bei Visa Card complete die Endlosschleifen des Telefoncomputers zu programmieren.

Wenig lustiger Hintergrund: Bei einem Onlinekauf poppt die Meldung auf „Kauf nicht möglich, Karte gesperrt“; beim Anruf bei Visa Card complete verhungert man

in erwähnter Endlosschleife; der bestellte Rückruf erfolgt per Computer, man verhungert wieder …; die um Hilfe gerufene, Kreditkarte-ausgebende Hausbank verweist an Visa Card complete („Wir können da leider gar nichts machen“); ein Mail an Visa wird nach Tagen dahingehend beantwortet, dass „unsere Kunden (Banken, Sparkassen und Finanzdienstleister) Visa Karten ausgeben“ und für Anfragen zuständig sind; eine neuerliche Anfrage bei der Bank – siehe oben; ein neuerlicher Anruf bei Visa Card complete – siehe oben.

Will sagen: Der Beruf, der da weiter weiß, ist leider noch nicht erfunden.

andreas.schwarz@kurier.at