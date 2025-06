Abgespeckt wird: Bewegendes im Bereich der sozialen Medien

Immer wieder gibt es Berichte, dass unsere Jüngsten dick da sind. Was in diesem Falle nicht positiv ist, der Anteil an übergewichtigen Kindern und Jugendlichen in Österreich ist durchaus hoch (leider bei den Erwachsenen ebenso). Rund 14 Prozent sind fettleibig. Da tun gute Nachrichten gut: Es gibt mittlerweile Studien, dass ausgerechnet die oft gescholtenen sozialen Medien dem entgegenwirken können. Denn die Influencer (nein, das ist keine Grippe) sind zumeist sehr sportaffin und weniger in Discos mit Alkohol unterwegs. Und gerade diese ziehen die Jugend mit, gerade an solchen Persönlichkeiten hält man sich immer mehr an.