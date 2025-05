"Hallo, Gott?" – "Hello, it’s Zuckerberg!"

Die Diözese Eisenstadt bietet nun also auch Telefonseelsorge auf dem Nachrichtendienst Whatsapp an. Einer Plattform, die so wie Facebook und Instagram zum Megakonzern Meta von Mark Zuckerberg gehört und damit unter dem (in)direkten Einfluss der "Tech Bros" rund um Donald Trump steht.

Ein weiter Bogen, der sich da bis ins Burgenland spannt, zugegeben. Aber nah dran an der Lebensrealität jedes einzelnen Menschen. Denn näher als wir uns selbst sind oft nur noch die Apps, denen wir unsere Geheimnisse anvertrauen.