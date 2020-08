Guter Stoff

Während Bilder von einer Wuhaner Poolparty mit Tausenden Menschen und keinem einzigen Babyelefanten um die Welt gehen, droht den Österreichern eine Verschärfung der Maskenpflicht.

Und zwar vor 11.11., dem offiziellen Faschingsbeginn.

Das ist jetzt kein Grund zu jammern.

Schon gar nicht, wenn man Schönheitschirurg ist. Denn die Stofffetzen vor dem Antlitz beflügeln das Geschäft. Hat jener Gesichtsoptimierer ausgeplaudert, der kürzlich das Näschen von Schlagerstar Michael Wendler zurechtgerückt hat. Neben Nasenkorrekturen sind demnach Lippenaufspritzungen der Renner im Corona-Sommer. Ausgerechnet, weil man Nase und Mund so schön hinter der Maske verstecken kann. Also besser gesagt die nicht so feschen blauen Flecken und Tapes, die solche Eingriffe mit sich bringen können.

Schlauchbootlippen halten ein paar Monate. Ärgerlich, wenn die Maskenpflicht länger aufrecht bleibt.