Die Tradition des Eierfärbens wird in vielen Familien hochgehalten. Unbeeindruckt davon, dass es Experten gibt, die so viele Eier färben, dass sie sie sogar verkaufen. Fabriken mit einer Stundenleistung von 30.000 Stück. Ist offenbar auch notwendig, denn allein in Österreich werden 60 Millionen Ostereier vertilgt. Woher diese kommen, will man oft gar nicht wissen. Tierschützer rufen jedenfalls wie jedes Jahr dazu auf, auf die Herkunftskennzeichnung zu achten.

Fix ist, dass die wenigsten Eier von Araucana-Hennen kommen, obwohl diese praktischerweise grüne Eier legen. Nur lässt sich diese Rasse nicht so hetzen, wie Hochleistungshennen in Industrieställen – sie legt wesentlich seltener ein Ei. Womit das Araucana-Huhn im hohen Bogen aus jedem Industriestall fliegen würde.

Fest steht, dass Eier teurer geworden sind. Fraglich, ob deswegen weniger gekauft werden.

Laut Greenpeace landen nach Ostern 15 Millionen Stück im Müll.