In Hollywood streiken die Drehbuchautoren. Großes Kino! Schauspielern droht der Text, Late-Night-Show-Moderatoren der Schmäh auszugehen. Und das alles, weil sich die Rechnung für die Autoren nicht mehr ausgeht. Die Gehaltsabrechnung nämlich. Am Ende des Geldes ist zu viel Monat übrig.

Apropos Gehalt und Abrechnung.

Albert Einstein soll gesagt haben, dass man Philosoph sein muss, um eine Einkommenssteuererklärung zu machen. Für Mathematiker sei das „zu schwierig“. Fand ausgerechnet einer der größten Wissenschafter aller Zeiten. Einer, der Popstar-Status erreicht hat und nach seinem Tod seine Ruhe von der Fangemeinde haben wollte. Weswegen er verfügt hat, dass seine Asche an einem geheimen Ort verstreut werden soll. Wurde auch so gemacht. Nur hat ein Pathologe zuvor Einsteins Hirn entnommen. Zu Forschungszwecken. Ausgestellt ist es heute in einem US-Museum.

Die skurrilsten Geschichten schreibt das Leben.