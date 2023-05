Gläser erklingen

So ist es auch beim niederländischen Kronprinz Willem Alexander und Máxima. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Fest des spanischen Königs Juan Carlos 1999 in Sevilla. Es ist Liebe auf den ersten Blick zwischen der Bankerin und dem künftigen König der Niederlande.

Doch Máximas Vater war als Minister während der argentinischen Diktatur für die Verschleppung von Regimegegnern mitverantwortlich. Kronprinz Willem-Alexander und Máxima heiraten am 2. Februar 2002 in der Neuen Kirche in Amsterdam.

Für diese Ehe muss sich die 30-jährige Máxima von ihrem Vater distanzieren. Máximas Brautkleid von Valentino ist mit Blumen bestickt. Ihre Tiara wird speziell für sie entworfen, basiert aber auf einem Schmuckstück aus dem Besitz von Königin Emma, der Urgroßmutter von Schwiegermutter Beatrix.

Willem-Alexander und Maxima haben drei Töchter: Amalia, Alexia und Ariane. In zwei Tagen feiert die inzwischen äußerst beliebte Königin Máxima ihren 52. Geburtstag. Nicht nur viele der Untertanen, sondern auch Familie und Freunde werden auf ihren Festtag anstoßen.

Ein Prozedere, um das sich viele Mythen ranken. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollen in der Antike die alten Griechen angestoßen haben. Es könnte ja sein, dass das Getränk vergiftet ist. So wurde ein Schwapp aus dem eigenen Glas in das andere geschüttet. Dann wurde gleichzeitig getrunken.

Bei diesem Vorgehen vergiftet sich der Täter dabei auch selbst, wenn er denn einen solchen Anschlag im Schilde führt. Zudem sollten alle gleich schnell trinken, in ein bis drei Zügen die Gläser leeren. Somit sind alle gleich betrunken.

Denn sollte es doch zu einer Rauferei – meist mit Waffen – kommen, hätte niemand im Kampf einen Vorteil. Vertraut man dem Gastgeber, stößt man nur kurz an. Bei Königin Máxima wird es nicht anders sein, wenn Freunde sie zu ihrem Geburtstag hochleben lassen.