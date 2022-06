Nun durften wir erfahren, dass bald schon ein veganes Lachsfilet aus dem 3-D Drucker auf den Markt kommt. Das muss man mögen. Aber all jene, die nix Fleischliches, aber aus zwingender Logik veganen Leberkäs und veganes Beuschel (ja, das gibt’s!) mögen, werden das Gedruckte gern verdrücken.

Das erinnert an den geschätzten Kollegen Odobašic, der in der Kantine unseres Vertrauens (?) „Buchweizen Cevapcici mit Ajvar“ entdeckte, was ihm zweifach aufstieß: Buchweizen könne nicht Cevapcici. Und kein Balkanese würde je Cevapcici sagen. Die würzigen Hackfleischstangerln heißen Ćevapi (und werden nie mit Ajvar gegessen).

Der vegane Lachs aus dem Drucker wiederum ist kein Fisch, und Gedrucktes ist kein Essen. Geschmacklich komme der vegane Lachs noch nicht ans Original heran, sagen seine Erfinder, aber das werde sich bis zur Markteinführung noch ändern. Pardon. Kann sich nie! Und muss auch nicht – wer’s mag: Mahlzeit, oder so.

andreas.schwarz@kurier.at

xx