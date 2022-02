Geschäftsbedingungen

Kann das bitte irgendwann aufhören? Alle paar Monate bekommt man von einem Unternehmen, zu dem man in einer Art Abhängigkeitsverhältnis steht – man braucht die Bank, die Versicherung, die Kreditkarte – ein Schreiben wie dieses: „Wir beabsichtigen, unsere allgemeinen Geschäftsbedingugnen ... die aktuellen rechtliche Anforderungen machen es notwendig ... neue Bedingungen finden Sie unter ... Ihre Zustimmung gilt als erteilt, soferne Sie nicht bis ... “ – Widerspruch zwecklos.

Das alles passiert natürlich nur, um alles „transparenter und kundinnen- und kundenfreundlicher zu machen“.

Kundenfreundlich wäre, das alles nicht lesen zu müssen, vergleichen zu müssen, nachschauen zu müssen, was sich – in der Regel – verschlechtert in der einseitigen Abhängigkeit. Der mündige Bürger hat doch eh alles selbst in der Hand, wird gerne eingewendet? Der mündige Bürger will vor allem eines: a Ruh von den euphemistischen Alles-wird-besser/Friss-die-Krot-Benachrichtigungen. Danke!

andreas.schwarz@kurier.at