Geografie im Wald

„Machen Sie sich nicht immer über Donald Trump lustig, der hat viel mehr drauf, als alle glauben“, hören wir oft. In der Tat: Dass sich jetzt halb Österreich über Trumps Österreich-Bild („Sie leben im Wald, sie haben Waldstädte“) kugelt, ist unfair.

Der US-Präsident hat einmal Belgien „eine wunderschöne Stadt – großartige Gebäude“ genannt. Er frug seine Berater, ob Finnland zu Russland gehöre. Er versprach, in Colorado einen Zaun zu Mexiko zu bauen (das nicht an Colorado grenzt). Den Kansas City Chiefs gratulierte er zum Super Bowl und dazu, den „Bundesstaat Kansas“ gut vertreten zu haben – Kansas City liegt in Missouri. In London staunte er: „Großbritannien ist Atommacht?“

Er bemüht sich also in Geografie, was auch bei einem „mental stabilen Genie“ (© Trump) nicht immer klappt. Wer will da den ersten Stein ins Weiße Haus im Staate Washington werfen ...? Seien wir stolz, dass er vom Wald hier weiß. Von hüpfenden Tieren hat er ja nichts gesagt.

