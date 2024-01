Die Überhöhung

Am verwichenen Sonntag durfte man in der KURIER-Zeitung einen coolen Begriff lernen: „Gentleman-Sexismus“. Was das ist? Eine geschätzte Kollegin hat’s erklärt: Wenn ein Mann einer Frau die Tür aufhält oder ungefragt in den Mantel hilft, und sie sich für diese seine Überhöhung auch noch bedanken muss.

Das stürzt den Mann ins Dilemma. Nehmen wir an, die Hälfte des weiblichen Geschlechts denkt so wie oben; und die andere schätzt es sehr, wenn man ihr die Autotür aufhält oder den Koffer trägt: Wie wissen, an welche Hälfte man geraten ist? Die Frage „Würde es Sie unterhöhen/kompromittieren, wenn ich anböte, Ihnen in den Mantel zu helfen?“ provoziert entweder ein „Sie widerlicher Sexist!“ oder ein kopfschüttelndes „Was fragt der Aff’ erst noch?“ Dann lieber gar nix tun, unhöflicher Hobel?

Weil die Hälfte-Annahme aber vermutlich eh nicht stimmt, versucht sich der Autor weiter als Gentleman. Ohne Sexist. Aber bekennend.

