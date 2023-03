Geldbeschaffung

Bankräuber hatten es auch schon leichter. Damals, als noch an jeder Ecke eine Bank war, die man ausrauben konnte. Selbst wenn man zufällig bei einer Filiale vorbeikommt, gibt es dort immer weniger zu holen, seit immer mehr Menschen mit Karte zahlen.

Auch Ottonormalverbraucher hatte es schon einfacher, an Cash zu kommen. Schnell zum Bankomat? Fehlanzeige! Am Land muss man Halbmarathondistanzen zurücklegen. Das wird spätestens dann zum Problem, wenn der Wirt auf Bares pocht und in der Brieftasche Ebbe herrscht.

Prekäre Verhältnisse. Manch einer kann sich gar nicht mehr recht erinnern, wie ein Bankomat ausschaut. Spektakulär dazu ein Fall aus Deutschland. Drei Bankräuber – professionell maskiert, aber frei von Fachkenntnis. Statt des Bankomats haben sie (wohl irrtümlich) den Kontoauszugsdrucker davon getragen.

Frei nach Bertolt Brecht: Ein Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Profis gründen eine Bank.