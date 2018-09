Sogenannte Führungskräfte waren auf einem Bauernhof in der Gemeinde Flattach. Dort fand ein Seminar statt, in dem die Kühe der Frau Granitzer als Trainer auftraten: Auf die Wiese wurde eine große Plane gelegt. Die Führungskräfte hatten die Aufgabe: Bringen Sie die Kühe dazu, auf die Plane zu steigen. Das ORF-Landesstudio Kärnten berichtete.

Die Führungskräfte versuchten es allein, dann zu zweit, dann alle gemeinsam. Nichts hatte Erfolg. Ideen seien gefragt, hieß es. Von Führungskräften?

Am Ende rief die Frau Granitzer: „Na, und wie wär’ es, wenn man die Plane einfach zu den Kühen bringt?“

Was für eine tolle Idee. Nun spazierten tatsächlich alle Kühe über die Plane.

Danach meinte eine der Führungskräfte, sie habe gelernt: „ Gas muss man geben! Immer wieder Gas geben!“

Sie scheint im falschen Seminar gewesen zu sein: Denn Gas geben die Kühe. Sogar Methangas geben sie. Bei Führungskräften aber lautet die Devise: Weg vom Gas.