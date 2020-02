Ganz nackt und mit Mondbrand

Es war, wie man so schön – und dem Zeitgeist, der öffentliche Verkehrsmittel neu für sich entdeckt, entsprechend – sagt, höchste Eisenbahn. Nämlich, dass ich ins Burgund komme und mir diese Genussorte genauer ansehe. Bevor es in den Weingarten ging, fand ich eine kleine Verkostung in Lyon. Die Atmosphäre der „Rencontres Vin Passion“ war zwar das Gegenteil von genussvoll (Sauerstoffgehalt Typ Turnhalle Oberstufenrealgymnasium), aber da muss man durch. Die Ausstellerbetriebe waren es wert. Xavier und Sohn Manuel sind aus der Region Languedoc angereist. Wie so oft haben sie beim Generationenwechsel auf biologische Bewirtschaftung umgestellt.